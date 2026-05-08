ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde ortalık karıştı: EGM düğmeye bastı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve ODTÜ yönetimi olayları kınayarak bayrağın önemini vurgularken, üniversite de inceleme sürecini başlattığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Mayıs'ta ODTÜ Bahar Şenlikleri'nin 1'inci gününde, ODTÜ Stadyumu'nda meydana gelen olaylar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Nitelikli kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından dün operasyon düzenlendi. Kimliği tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada ise olaylara karıştığı tespit edilen İ.K., M.E.Y., O.A., M.F.G., C.E. ve B.D.'nin yakalandığı bildirildi. Açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır. Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı tespit edilen 6 şahıs (İ.K., M.E.Y., O.A., M.F.G., C.E., B.D.) yakalanmış ve adli işlemler başlatılmıştır"

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Üniversite de etkinlik sırasında yaşananlara dair açıklama yayımladı. Olayla ilgili incelemenin belirtildiği açıklamada şunlar söylendi:

“Bahar Şenlikleri, ODTÜ’nün farklılıkları bir araya getiren, dostluk ve ortak yaşam kültürünü güçlendiren en önemli geleneklerinden biridir. Yaşanan bu üzücü olayların, üniversitemizin temsil ettiği ortak değerleri gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Türk bayrağı, bu toprakların ortak hafızasını, fedakarlıklarını ve milletçe paylaştığımız en kıymetli değerleri temsil etmektedir. Bayrağımıza yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyor; bu konudaki hassasiyetimizi kamuoyuyla içtenlikle paylaşıyoruz. Olayla ilgili inceleme süreci başlatılmış olup, şiddet olaylarına karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli süreçler ivedilikle yürütülecektir.

Tüm öğrencilerimizi ve paydaşlarımızı; sağduyulu, saygılı ve yapıcı bir İletişim dili benimsemeye, ODTÜ’nün köklü kültürüne ve ortak yaşam anlayışına birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz. Üniversitemizin huzur ve güven ortamının korunması konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile saygıyla paylaşırız.”

ÖĞRENCİLER BAYRAKLARLA ODTÜ'YE KOŞTU

Yaşanan bu gelişmelerin ardından birçok öğrenci, Türk bayraklarıyla ODTÜ'ye gelerek yapılan saldırıyı kınadı.