Netflix, matematik öğretmeni Mustafa Güler'e milyonlar ödeyecek!

Netflix, telif hakkı sebebiyle matematik öğretmeni Mustafa Güler'e 1 milyon 950 bin lira tazminat ödeyecek. Uzun süredir devam eden davada mahkeme, Mustafa Güler'in kişilik hakları ile görüntü kullanımına ilişkin haklarının ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, alınan karar kapsamında Netflix'in, Güler'e maddi ve manevi zararlarının karşılığı olarak neredeyse 2 milyon liraya yakın tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Güler, hukuk mücadelesinin haklı şekilde sonuçlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kişilerin görüntü ve eserlerinin izinsiz kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca davanın uzun yıllar boyu devam etmesi de göz önünde bulundurularak tazminat miktarının faiziyle birlikte 4 milyon liraya kadar yaklaşabileceği ifade edildi.