Başkan Göncü, gençlere başarılar diledi

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Sedat Göncü, yayınladığı mesajda LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi. Göncü mesajında şu ifadelere yer verdi; “Sevgili gençlerimiz, sizler, Türk milletinin yarınlarının teminatı, en değerli evlatlarısınız.

Bugüne kadar gösterdiğiniz emek, azim ve fedakârlık, Konya Ovası’nın bereketi gibi bereketli bir geleceğin habercisidir. LGS sınavı, yalnızca bir eğitim basamağı değil; vatanımıza, milletimize ve milli değerlerimize daha güçlü bir şekilde sahip çıkma yolculuğunuzun önemli bir durağıdır. MHP olarak her zaman gençlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

Konya’da gençlerimizin akademik, manevi ve kültürel gelişimine katkı sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Unutmayın: Başarı, sadece sınav salonunda değil; karakterinizde, çalışkanlığınızda ve millet sevginizde gizlidir. Tüm öğrencilerimize sesleniyoruz: Sınavda sakin olun ve kendinize güvenin. Hedeflerinize odaklanın.

Başarınız Konya’mızın ve Türkiye’mizin başarısıdır.Velilerimize de sabır, destek ve dua dolu bir süreç diliyor, öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan da sınav saatleri süresince öğrencilerimizin dikkatini dağıtmamak adına sessiz ve gürültüsüz olmaya gayret göstermelerini rica ediyoruz.

Sınav sonrası da yanınızda olmaya devam edeceğiz; eğitim destekleri ve gençlik projelerimizle her zaman destek olacağız. Sevgili Gençler, Sizler yarınların Türkiye’sini şekillendireceksiniz. Hayalleriniz büyük, adımlarınız sağlam olsun! MHP Konya İl Teşkilatı olarak sizlere “Bozkurt” gibi güçlü, “Mevlana” gibi gönül dolu bir gelecek diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun! Başarılarınız daim olsun!”