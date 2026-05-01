Müftü Öge'den ailelere uyarı

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Akşehir’de düzenlenen “Dijital Dünyada Değerli Ailem” konulu konferansa katıldı.

Akşehir İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen program, Akşehir Kültür Merkezinde yapıldı. Konferansa din görevlileri, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci yaptı.

Programda selamlama konuşmasını yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekerek, dijitalleşmenin sunduğu fırsatların doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle çocuk ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği risklere karşı ailelerin daha bilinçli ve duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

Konferansın konuşmacısı Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Doç. Dr. Burhan İşliyen de dijital dünyanın artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti. Bu süreçte ailelerin rehberlik rolünün daha da önemli hale geldiğini dile getiren İşliyen, teknoloji kullanımında denge, bilinç ve değer odaklı bir yaklaşımın önemine değinerek katılımcılara çeşitli tavsiyelerde bulundu. Program, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve hediye takdimiyle son buldu.

