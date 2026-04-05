MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı

Çok sayıda KOBİ’nin katılımıyla Konya Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Mevlana Kalkınma Ajansı yetkilileri tarafından 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’na yönelik olarak sunumlar gerçekleştirilerek katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.



Toplantının açılışında konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, “Sizlerin de yakından takip ettiği üzere “kalkınma yerelden başlar” anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak bizler de, bir yandan uyguladığımız çeşitli destek mekanizmaları ile bölgemizin her açıdan gelişimini hedeflerken, diğer yandan da ulusal ve uluslararası fon kaynaklarının bölgemize çekilerek bölge insanımızın ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması için çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz.

Ajansımız tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde de ajansımız kurulduğu günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programları ile bölgeye 2026 yılı rakamlarıyla 4,4 Milyar TL kaynak aktarılmış eş finansmanlarla birlikte 8,4 Milyar TL’den fazla yatırım harekete geçirilmiştir. Kalkınma ajansları hibe ve kredi desteklerinin yanında yatırım destek ofisleri aracılığı ile de, yerli ve yabancı yatırımcılara; bölgenin ekonomik potansiyeli, sektörel fırsatlar, mevzuat ve teşvikler hakkında bilgi sağlamak, yatırım sürecinde proje hazırlama, izinler, finansman vb. konularında danışmanlık yapmak gibi hizmetler sunmaktadır.

Ajanslarımız bu faaliyetlerinin yanı sıra yeni teşvik sistemi ile; gerek üst ölçekli kalkınma planlarında gerekse yine ajanslarımız tarafından hazırlanan bölge planlarında belirlenen stratejik konularda görev sahalarında yapılacak yatırımları hızlandırabilmek adına farklı bir teşvik programının da uygulanmasından sorumlu hale geldiler. Malumunuz geçtiğimiz yıl 29 Mayıs 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanan yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar ile ülkemizdeki yatırım teşvik sisteminde kapsamlı bir değişim gerçekleşmiş, daha seçici ve daha odaklı bir teşvik modeli ortaya konulmuştur.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ile sektörel ve bölgesel teşvikler başlıkları altında çeşitli destek unsurlarını içeren yeni teşvik sistemi; teknoloji, yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve nitelikli insan kaynağı odağında; yüksek katma değerli yatırımların artırılmasını, ithalata bağımlılığın azaltılmasını, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesini, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasını hedefleyen bir yapıya evrilmiştir.

Yeni teşvik sisteminde en güçlü destekler “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi” programında yer almaktadır.Bu üst başlık altındaki Teknolojik Hamle Programı ile yüksek katma değerli yatırımlara, Stratejik Hamle Programı ile belirlenen dış ticaret dengesini iyileştirici yatırımlar ile dijital ve yeşil dönüşüm yatırımlarına ayrıştırıcı teşvikler verilmektedir.

Bu saydığımız programlardan bölgesel kalkınma adına son derece stratejik ve yenilikçi bir model olarak gördüğümüz Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında ise; bölgesel potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, yerel ihtiyaçların karşılanması, illerde hiç üretimi olmayan ve başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi, yeni kümelerin oluşturulması veya mevcutların güçlendirilmesi gibi mekânsal amaçlara matuf yatırımlar desteklenmektedir. Bu program kapsamında her il için stratejik öneme sahip 4 yatırım başlığı her yıl güncellenmek kaydıyla belirlenerek toplamda 324 yatırım konusu teşvik programı kapsamına alınmaktadır.

İlk defa 2025 yılında uygulanmaya başlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı çerçevesinde Konya ilimiz için yatırım kapsamına alınan bu konuların belirlenmesi aşamasında ajansımız tarafından masa başı ve saha çalışmaları olmak üzere iki yönlü çalışma yürütülmüş; masa başı çalışmaları doğrultusunda; kalkınma planı, bölgesel gelişme ulusal stratejisi gibi üst ölçekli planlar ile Konya-Karaman 2024-2028 Bölge Planı’nda iller için önerilen stratejik sektörler ve projeler, ajansımız tarafından hazırlanan ön fizibilite raporları, sektörel araştırma çalışmaları incelenerek diğer kalkınma ajansları tarafından hazırlanan ön fizibilite raporlarından da istifade edilerek, bölgemize uygun olabilecek ürün ve yatırım konuları incelenmiş, saha çalışmaları kapsamında ise; bölgede yer alan Ar-Ge merkezleri ile iletişime geçilerek, çalışmanın amacına uygun olacak yenilikçi proje fikirleri konusunda görüşme yapılmış, ulusal hamle programı ürün listesi incelenmiş olup, bölgede üretilebilecek ürünler ilgili kuruluşlar ile istişare edilmiş, odalarımıza, stk’larımıza ve çeşitli ziyaretler yapılmıştır.

Ajansımız tarafından yürütülen uzun ve titiz bir çalışma sonunda Konya ve Karaman illeri için toplam 82 yatırım önerisi bakanlığımıza iletilmiş olup yukarıda zikredilen amaç ve kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde 2025 yılında Konya ilimiz için; raylı taşımacılık için demiryolu araçlarına ait parçaların üretimi, mermi üretim tesisi, metal enjeksiyon kalıplama teknolojisiyle askeri silah parçaları üretimi ve soğuk dövme tekniği ile namlu üretimi ve yem katkı maddeleri/buzağı maması üretimi teşvikten yararlanabilecek yatırım konuları olarak belirlenmişti.

Yürütülen çalışmalar neticesinde ise Konya ilimizden toplam yatırım tutarı 13,4 Milyar TL olan 24 adet başvuru alınmış, bu sonuçla şehrimiz teşvik programı kapsamında en fazla yatırım başvurusu alan 3. il olmuştur. 2026 yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında ise yine bölge planımızda yer alan öncelikli sektörler ışığında ve programın yeni kümelerin oluşturulması veya mevcutların güçlendirilmesi ilkesi doğrultusunda Konya ilimiz için bakanlığımız tarafından akıllı tarım teknolojileri, makineleri, ekipmanları ve aksamları üretimi, askeri savaş araçları, silah ve bunların parçaları ile mühimmat üretimi, motorlu taşıt aksam ve parçaları üretimi, raylı taşımacılık için demiryolu araçları ve demiryolu araçlarına ait parçaların üretimi konuları teşvik kapsamına alınmıştır.

Program, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı uygulama usul ve esasları tebliği ve yerel yatırım konuları listesi tebliği temel alınarak 26 kalkınma ajansı aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Program kapsamında komple yeni veya kapasite artışına yönelik yatırımlar desteklenebilecektir. Destek, yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile KDV istisnası, uygun koşulların oluşması durumunda yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği gibi bileşenlerin yanı sıra makine alımlarında 301 Milyon TL’yi geçmemek kaydı ile yatırım tutarının yüzde 15'i nakdi destek, ya da yatırım tutarının yüzde 20'si ve 301 Milyon TL’ye kadar faiz/kar payı desteği unsurlarından oluşmaktadır. Program başvuruları, portal üzerinden 15 Mayıs 2026 Cuma gününe kadar alınmaya devam edilecektir. Bölgemizde yer alan siz değerli paydaşlarımızı bir arada bulmuşken ajansımız tarafından yeni ilan edilen iki mali destek programımızdan da kısaca bahsetmek istiyorum.

Bu destek programlarımızdan ilki olan “2026 Yılı SOGREEN Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı” ajansımız tarafından, ülkemizin yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda dünya bankası finansmanı ile yürütülen kısa adı SOGREEN olan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında yürütülecektir. 250 Milyon TL bütçe ile ilan ettiğimiz bu geri ödemeli finansman desteği programı kapsamında temel amacımız; TR52 Konya-Karaman Bölgesi'nde imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’leri yeşil dönüşüme teşvik ederek, üretim süreçlerinin daha verimli ve bu sayede daha karlı hale getirilmesidir.

Program kapsamında; sınırda karbon düzenlemesi mevzuatından öncelikle etkilenecek sektörler olan alüminyum, demir-çelik ve otomotiv ile karaman ili özelinde gıda makineleri imalatı ve ambalaj başta olmak üzere ilgili sektörlerde; endüstriyel simbiyoz uygulamaları, döngüsel ekonomi uygulamaları, emisyon azaltıcı uygulamalar, enerji etüdü raporu, enerji izleme sistemleri, verimlilik uygulamaları, kompresör vb. kaynaklı atık ısı geri kazanımları, atık geri kazanım ve reklamasyon sistemleri kurulumu, karbon yakalama ve depolama teknolojileri uygulamaları gibi konularda kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerini de artıracak proje başvuruları beklediğimizi ve bu minvaldeki projelere asgari 3 Milyon TL, azami 7.5 Milyon TL destek verileceğini bu vesile ile dile getirmek istiyorum.

Ajans olarak kısa bir süre önce ilan ettiğimiz “2026 Yılı Tohumculuk Sektörü Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Desteği Programı” ile ilgili de birkaç hususa değinmek istiyorum. 2024 yılı verilerine göre Türkiye’de en çok sertifikalı tohumluk üretimi gerçekleştirilen il yaklaşık 280 bin ton ve %25 pay ile Konya olurken, Karaman’ın ise sıralamada ilk 10 il içerisinde yer aldığı gözlemlenmektedir. Önümüzdeki 5 yılda küresel ölçekte 150 Milyar Dolarlık bir hacme ulaşarak neredeyse iki katına çıkması beklenen bu pazardan yeterince pay alabilmemiz için sektörün güçlü bir Ar-Ge yapısına sahip olması gerektiği hepimizin malumudur. Bu ihtiyaca ve bölgemizin bu alandaki öncü konumuna binaen ajansımız tarafından uzun süren saha çalışmalarının bir sonucu olarak bir destek programı tasarlanmıştır.

Tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve inovasyon altyapılarının geliştirilmesini hedefleyen ve toplam 135 Milyon TL ile ilan edilen söz konusu program; ıslah alanında Ar-Ge yapmaya yetkin tohumculuk firmalarının artırılması ve tohumculuk sektöründe Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesi olmak üzere 2 öncelikte ilan edilmiştir. Program kapsamında birinci öncelik için: 15 Milyon TL bütçe yarılmış olup, proje başı asgari 500 Bin TL - azami 1 Milyon TL arasında destek sağlanacak, ikinci öncelik için ise 120 Milyon TL bütçe yarılmış olup, proje başı asgari 7 Milyon TL - azami 50 milyon TL arasında destek sağlanacaktır. Destek programımız, vakıf katılım ile imzalamış olduğumuz protokol gereği garantili fon transferi sistemi kapsamında gerçekleştirilecektir. Programa, Konya-Karaman’da kayıtlı olan veya yasal şubesi bulunan, üretici belgesine sahip işletmeler ve kooperatifler başvuru yapabilecektir.

İşletmelerimizde KOBİ statüsü aranmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, ajansımız tarafından ilan edilen programlar ve yerel kalkınma hamlesi teşvik programı kapsamında başvuru beklediğimizi özellikle ifade ederek, bizlere ev sahipliği yapan Konya Ticaret Odamıza, kıymetli vakitlerini ayırarak toplantılarımıza katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.



Ardından kürsüye gelen Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de, “Bugün, ülkemizin kalkınma vizyonunda yeni bir dönemi temsil eden son derece önemli bir programı değerlendirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nı, Türkiye’nin dengeli ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından son derece stratejik ve yerinde bir adım olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şekillenen bu yaklaşım; kalkınmanın yalnızca belirli merkezlerde değil, tüm ülke sathına yayılmasını esas alması bakımından büyük önem taşımaktadır.

Her ilin kendi potansiyeli, üretim kültürü ve ekonomik altyapısı dikkate alınarak belirlenen yatırım başlıkları; yerelden güç alan, kapsayıcı ve dengeli bir kalkınma modelinin en somut göstergesidir. Bu yönüyle programın; bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına, üretim çeşitliliğinin artırılmasına ve yerel ekonomilerin daha dirençli hale gelmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bugün Konya; çok yönlü üretim yapısı, güçlü sanayi altyapısı ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisinin en dinamik merkezlerinden biridir. Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, şehrimizin mevcut üretim kabiliyetlerini ileri teknolojiyle buluşturarak daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçişi mümkün kılacaktır.

Konya için belirlenen yatırım başlıklarının; şehrimizin üretim birikimini geleceğe taşıyan stratejik bir dönüşüm vizyonu olacağına inanıyoruz. Akıllı tarım teknolojileri, motorlu taşıt aksam ve parçaları, raylı sistemler ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda belirlenen yatırım başlıkları; Konya’nın üretim ekosistemini daha entegre, daha yenilikçi ve daha rekabetçi bir yapıya dönüştürecek bütüncül bir dönüşümün kapısını aralamaktadır.

Bu dönüşüm; yalnızca üretim kapasitesinde artış değil, aynı zamanda teknoloji odaklı büyüme, yüksek katma değerli üretim ve küresel rekabette daha güçlü bir Konya anlamına gelmektedir. Bu süreçle birlikte şehrimizin ihracat kapasitesinin artacağına, nitelikli istihdamın güçleneceğine ve Konya’nın yüksek teknoloji üretiminde çok daha üst bir konuma yükseleceğine inanıyoruz.

Bu vesileyle özellikle ifade etmek isterim ki; Yerel Kalkınma Hamlesi Programı, Konya iş dünyası için önemli fırsatlar sunmaktadır. Sağlanan vergi avantajları, finansman destekleri ve kapsamlı teşvik mekanizmaları; özellikle teknoloji odaklı ve katma değeri yüksek yatırımlar açısından güçlü bir zemin oluşturmaktadır.

Tüm üyelerimizi devletimizin sunduğu bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye, yatırım planlarını bu vizyon doğrultusunda şekillendirmeye davet ediyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu programda paydaşımız olan Mevlana Kalkınma Ajansımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bölgemizin kalkınmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar, sağladığı destekler ve ortaya koyduğu vizyon ile MEVKA, Konya’mız için son derece önemli görevler üstlenmektedir.

Bu vesileyle, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Sayın İhsan Bostancı’ya ve kıymetli MEVKA uzmanlarımıza katkıları için teşekkür ediyorum. Kamu ve özel sektör arasında kurulan bu güçlü iş birliğinin, şehrimizin kalkınma yolculuğuna önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz.

Konya Ticaret Odası olarak bizler de; yatırım ortamını geliştirmek, üyelerimizi doğru alanlara yönlendirmek ve bu tür stratejik programlardan en üst düzeyde faydalanmalarını sağlamak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sözlerime son verirken, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nın ülkemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyor; programın Konya’mıza yeni yatırımlar, güçlü üretim ve artan istihdam olarak yansımasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

