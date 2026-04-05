Konya'da baharın habercisi dron ile görüntülendi

Konya şehir merkezinde baharın habercisi leylekler, bu yıl da yıllardır mesken tuttukları direk üzerindeki yuvalarına geldi.

Haberin Özeti

  • Konya'nın Karatay ilçesindeki Cemil Çiçek Caddesi'ne baharın müjdecisi leylekler, her yıl olduğu gibi mart ayında yuvalarına geri döndü.
  • Akabe Çayır Camisi yanındaki elektrik direğindeki yuvaya yerleşen leylekler, yumurtlayıp yavrularını büyüttükten sonra göç ediyor.
  • Drone ile havadan görüntülenen leylekler, mahalle sakinleri tarafından yakından takip ediliyor ve bölgenin simgesi haline geldi.

Merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde Akabe Çayır Camisi’nin yanındaki elektrik direği, uzun süredir leyleklere ev sahipliği yapıyor. Her yıl mart ayında Konya’ya gelen leylekler, bu yıl da aynı noktadaki yuvalarına yerleşti. 

Yuvada konaklayan leylekler, yumurtlayarak yavrularını büyüttükten sonra havaların soğumasıyla birlikte yeniden sıcak bölgelere göç ediyor. Mahalle sakinlerinin yakından takip ettiği leylekler, görenlerin de ilgisini çekiyor. Leylekler dron ile havadan da görüntülendi.


Vatandaşlar da leyleklerin uzun zamandır bulundukları direkteki yuvaya döndüklerini belirterek, burada simge haline geldiklerini söyledi.

Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Moritanya'da Uluslararası Turizm Forumu'na Konya damga vurdu
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Bahadır devleşti! Konyaspor 1 puanı kaptı: 2-2
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kız öğrenci yurdunun çevresinde polisten kaçan şüpheli yakalandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
Konya'da kaç avukat görev yapıyor? Baro kayıt verileri açıklandı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nı Konya'da tanıttı
MEVKA, 2026 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı Konya'da tanıttı
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu
Ölümden dönen maymunun yeni yuvası Konya oldu