Konya'da baharın habercisi dron ile görüntülendi

Drone ile havadan görüntülenen leylekler, mahalle sakinleri tarafından yakından takip ediliyor ve bölgenin simgesi haline geldi.

Konya'nın Karatay ilçesindeki Cemil Çiçek Caddesi'ne baharın müjdecisi leylekler, her yıl olduğu gibi mart ayında yuvalarına geri döndü.

Merkez Karatay ilçesi Cemil Çiçek Caddesi üzerinde Akabe Çayır Camisi’nin yanındaki elektrik direği, uzun süredir leyleklere ev sahipliği yapıyor. Her yıl mart ayında Konya’ya gelen leylekler, bu yıl da aynı noktadaki yuvalarına yerleşti.

Yuvada konaklayan leylekler, yumurtlayarak yavrularını büyüttükten sonra havaların soğumasıyla birlikte yeniden sıcak bölgelere göç ediyor. Mahalle sakinlerinin yakından takip ettiği leylekler, görenlerin de ilgisini çekiyor. Leylekler dron ile havadan da görüntülendi.



Vatandaşlar da leyleklerin uzun zamandır bulundukları direkteki yuvaya döndüklerini belirterek, burada simge haline geldiklerini söyledi.