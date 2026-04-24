Meslek liseli gençler uluslararası kongrede makale sundu

Denizli Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6. Uluslararası Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Kongresinde sunum yaparak büyük bir başarıya imza attı.

  • Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Meslek Lisesi öğrencileri, 6. Uluslararası Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Kongresi'nde sunum yaparak başarı elde etti.
  • Öğrencilerin "n8n Tabanlı RAG Yaklaşımı ile Büyük Dil Modellerinin Karşılaştırılması" başlıklı makalesi kongrede kabul edildi.
  • Kongredeki 100'den fazla makale içinde lise öğrencileri tarafından hazırlanan tek bilimsel çalışma olarak dikkat çekti.

Denizli Merkezefendi Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri Baki Efe Maden, Batuhan Kaan Baysan, Furkan Öztürk, Hüseyin Erdoğan ve İbrahim Emir Ören,'den oluşan Yapay Zekâ Takımı danışman öğretmenleri Kenan İpek rehberliğinde hazırladıkları kör makaleyle önce Uluslararası Kongreye başvurdu.

Meslek lisesi öğrencileri yapay zekada ezber bozdu

Öğrencilerin hazırladığı "n8n Tabanlı RAG Yaklaşımı ile Büyük Dil Modellerinin Doğruluk, Hız, Hata ve Maliyet Performanslarının Karşılaştırılması" başlıklı makale, 6. Uluslararası ICADA Kongresi hakem heyetinden tam not alarak kabul edildi.

Hazırladıkları yapay zekâ odaklı bilimsel makaleyle 6. Uluslararası ICADA Kongresi'ne katılan Necla-Ergun Abalıoğlu Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencileri, büyük dil modelleri üzerine yürüttükleri bilimsel çalışmayla akademik dünyada dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası Yapay Zekâ Kongresi'nde adeta ezber bozan meslek liseli gençler; kongrede kabul edilen 100'ün üzerinde makale içerisinde lise öğrencilerinin hazırladığı tek makale olarak da büyük bir başarıya imza attılar.

