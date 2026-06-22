Meram'da yaz temizlikleri artırıldı

Meram Belediyesi, yıl boyunca sürdürdüğü temizlik çalışmalarını yaz aylarında daha da artırdı. Bu kapsamda belediye ekipleri, konteyner temizlik çalışmalarını artırdı. Özellikle sıcak havalarda oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmek, bakteri oluşumunu engellemek ve sinek ile haşere üremesini azaltmak amacıyla ekipler ilçe genelinde yoğun mesai harcıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özel yıkama araçlarıyla konteynerlerin hem iç hem de dış yüzeylerini detaylı şekilde temizliyor. Basınçlı su ve çevre dostu dezenfektanlarla gerçekleştirilen uygulamalarda konteynerler köpükle yıkanıyor, ardından kötü koku oluşumunu engelleyen özel solüsyonlarla hijyenik hale getiriliyor

KONTEYNERLER SIK SIK YIKANIYOR

Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaz aylarında konteyner temizliklerinin daha da önem kazandığına dikkat çekilerek “Yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte konteynerlerde kötü koku, bakteri, sinek ve larva oluşumu riski artmaktadır. Ekiplerimiz bu olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ilçemiz genelindeki yer altı ve yer üstü tüm konteynerlerde düzenli temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütmektedir.

Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına çalışmalarımız yaz boyunca aynı titizlik ve hassasiyetle sürdürülecektir.”ifadelerine yer verdi. Açıklamada ayrıca, çevre temizliğinin yalnızca görüntü açısından değil, halk sağlığı bakımından da büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda duyarlılık göstermesi istendi.

Atıkların konteynerlerin içine bırakılması ve çevre temizliğine özen gösterilmesi halinde yürütülen çalışmaların daha etkili sonuç vereceği belirtilirken, Meram Belediyesi ekiplerinin ilçenin dört bir yanında temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için ortaya koyduğu çalışmaların ancak vatandaşların verdiği destekle tam anlamıyla başarıya ulaşacağı belirtildi.