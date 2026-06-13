LGS sabahında Konya'da yoğunluk ve heyecan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2026) kapsamındaki merkez sınav için Konya'da adaylar, sabahın erken saatlerinde sınav girecekleri okulların yolunu tuttu. Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi.

LGS sabahında Konya'da yoğunluk ve heyecan
DHA
DHADemirören Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Konya'da düzenlendi; öğrenciler sabah erken saatlerde okulların yolunu tuttu.
  • Ülke genelinde toplam 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin başvurduğu sınav, Selçuklu Muhammed Hamdi Yazır Ortaokulu'nda da yapıldı.
  • Sınavın ilk oturumu 09.30'da başlarken, ikinci oturum 11.30'da başlayacak; veliler çocuklarını okul bahçesinde heyecanla bekledi.

MEB'in açıklamasına göre; bu yıl toplamda 1 milyon 22 bin 104 öğrencinin başvurduğu LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı. Selçuklu ilçesi Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler, kimlik ve sınava giriş belgeleri ile sınıflara alındı. 

LGS sabahında Konya'da yoğunluk ve heyecan

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Öğrenciler sınıflarda ter dökerken, veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarını bekledi. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı. Sınavın ikinci oturumu saat 11.30'da başlayacak, diğer yandan okul çevresindeki heyecan kameralara yansıdı.

DHA

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