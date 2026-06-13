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Konya dahil birçok ilde elektrik hatları için yeni karar!

Türkiye'nin Konya dahil çeşitli illerinde enerji iletim altyapısı projelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konya dahil birçok ilde elektrik hatları için yeni karar!
AA
AAAnadolu Ajansı
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Haberin Özeti

  • Cumhurbaşkanı kararlarıyla Afyonkarahisar, Konya dahil 8 ilde TEDAŞ tarafından enerji nakil hatları için acele kamulaştırma kararı alındı.
  • Sakarya'nın Geyve ilçesinde 154 kV Pamukova RES Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında TEİAŞ tarafından acele kamulaştırma yapılacak.
  • Kütahya'da 154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı için belirlenen taşınmazlar TEİAŞ'ça kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Afyonkarahisar, Aksaray, Aydın, Bilecik, İzmir, Konya, Nevşehir ve Sivas illerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazların elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 154 kV Pamukova RES-(Geyve RES TM-Paşalar TM) (Girdi-Çıktı) (Kuzey-Güney) Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında belirlenen güzergahlara isabet eden bazı taşınmazlar direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, 154 kV G24 Kütahya GES TM-Altıntaş TM Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların da TEİAŞ tarafından direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarileri ise irtifak hakkı kurmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA

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