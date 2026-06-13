Sınav günü Konya'da şaşırtan olay: Polis yardıma koştu
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sürecinin başlamasıyla Konya'da şaşırtıcı bir olay yaşandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Konya'daki okullarda da hareketlilik yaşandı.
Sınava kardeşinin kimliğiyle gelen öğrenciye trafik polisleri yardımcı oldu. Polis ekibi evde annesinden aldıkları kimliği okulun önünde bekleyen çocuğa ulaştırdı.