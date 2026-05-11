KTÜN'de öğrencilere özel CV eğitimi

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Kariyer Merkezi koordinasyonunda, Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü destekleriyle, düzenlenen “CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi”, öğrencilerin kariyer planlama süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendi. KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Halil Cin Konferans Salonu’nda öğrencilerin yoğun katılımıyla düzenlenen eğitim kapsamında öğrencilere, etkili özgeçmiş hazırlama yöntemleri, iş başvuru süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar, mülakatlarda doğru iletişim teknikleri ve iş arama becerileri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Etkinlikte ayrıca İŞKUR Gençlik Programı hakkında bilgilendirme yapılarak, üniversite öğrencilerine sunulan kariyer destekleri ve istihdam süreçlerine yönelik fırsatlar paylaşıldı. Gençlerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasının önemine değinildi. KTÜN Kariyer Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Resul Çelik yaptığı değerlendirmede, “Kariyer Merkezi olarak öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim, seminer ve kariyer etkinliklerini sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Program, eğitime katkı sunan İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından son buldu.

