KTÜN'de mezuniyet coşkusu

Törene Rektör Vekili Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Köken, Genel Sekreter Kamil Gök, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu(TBMYO) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Altın ve TBMYO akademik, idari personeli ile öğrenci ve veliler katıldı.



Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Balcı, her türlü imkanın öğrencilerin yetişmesinde seferber edildiğini ifade ederek, “İçinde bulunduğumuz çağ teknoloji çağıdır, bizler burada çağımıza uygun her türlü materyalle eğitim öğretimi gerçekleştirerek sizleri profesyonel hayata hazırladık. Ama bu bir son değil yeni ve güzel bir ömrün başlangıcı olacaktır. Buradan aldığınız eğitimle ülkemize katma değer üreten projelerde yer alacaksınız. Bu vesile ile sizlere başarılar diliyorum.” dedi.

“Uygulamalı Eğitimin Teknolojiyle Harmanlandığı Bir Üniversiteyiz”

Daha sonra kürsüye gelen Rektör Vekili ve aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Çetinkaya ise KTÜN’ün uygulama odaklı eğitimin teknoloji ile birleştiği bir yer olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Üniversitemizin uygulama odaklı eğitim anlayışını güçlü bir şekilde temsil eden Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’muzun mezuniyet töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada, emeğin karşılık bulduğu, sabrın başarıya dönüştüğü, hayallerin ise yeni başlangıçlara kapı araladığı çok anlamlı bir ana hep birlikte tanıklık ediyoruz. Kıymetli aileler, bugün burada gururla izlediğiniz bu tablo, sizlerin sabrı, fedakârlığı ve evlatlarınıza duyduğunuz inancın bir sonucudur. Eğitim yolculukları boyunca verdiğiniz maddi ve manevi destek, öğrencilerimizin bugün ulaştığı başarının en güçlü dayanaklarından biridir. Üniversitemize ve yüksekokulumuza duyduğunuz güven için sizlere teşekkür ediyor, bu gururu sizlerle birlikte paylaşmaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum.”

Hayallerinin Peşinden Giderek Üniversiteden Mezun Oldu

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programı mezun olan Hatice Eseroğlu, yaşam boyu öğrenmenin en güzel örneklerinden birini sergileyerek ileri yaşta üniversite eğitimini başarıyla tamamladı.

1962 doğumlu olan Eseroğlu, çalışma hayatına 1979 yılında başladı. Kendi iş yerini kurarak girişimcilik yapan, ardından 6,5 yıl boyunca Türk Hava Yolları’nda görev alarak emekli olan Eseroğlu, yıllar sonra üniversite sıralarına dönme kararı aldı.

Yoğun iş ve yaşam deneyiminin ardından yükseköğrenim hedefinden vazgeçmeyen Eseroğlu, Giyim Üretim Teknolojisi Programı’ndaki eğitimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı. Azmi ve kararlılığıyla gençlere örnek olan Eseroğlu, eğitimin yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi.

Bugün kurucuları arasında yer aldığı 7 Rengim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde kalıp ve dikiş eğitimleri veren Eseroğlu, hem üretmeye hem de bilgi ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmaya devam ediyor. İki çocuk ve dört torun sahibi olan Eseroğlu’nun hikâyesi, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin hayatın her döneminde mümkün olduğunu gösterdi.

Velilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen mezuniyet programı, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ve kep atma töreni ile sona erdi.