Dikkat: Konya istikameti trafiğe kapatıldı!
Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Konya yolu da dahil olmak üzere birçok güzergahta trafik akışı geçici olarak kapatılırken, ulaşım alternatif yollar ve kontrollü geçişlerle sağlanıyor.
Haberin Özeti
- • Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar-Konya yolunun 92-95. kilometrelerini trafiğe kapatarak ulaşımı diğer yönden sağlıyor.
- • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 1 Temmuz'a kadar sürecek bakım, Aydın-Denizli ve Ankara-Kırıkkale otoyollarında ise üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor.
- • Artvin-Erzurum tünellerinde 15-19 Haziran'da tek şeritli bakım varken, Çeşmeli-Mersin ve Malatya gibi farklı güzergahlarda kontrollü geçişler devam ediyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yolun 179 ile 188. kilometreleri arasındaki çalışmaların 1 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 11-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın istikametinden sağlanıyor.
Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Afyonkarahisar-Konya yolunun 92-95. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4-5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.
Çorum-Mecitözü yolunun 8-10 kilometreleri ile Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerindeki Kale-1, Kale-2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15-19 Haziran döneminde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.