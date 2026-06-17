KTO Karatay'da projeler sergilendi

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin yer aldığı 'Mezuniyet Sergisi' büyük beğeni topladı.

KTO Karatay'da projeler sergilendi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Karatay Belediyesi Kültür Merkezi'nde "Mezuniyet Sergisi" düzenleyerek bitirme projelerini sergiledi.
  • Sergiye Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Dekan Prof. Dr. Mustafa Kınık ile birlikte akademisyenler, öğrenciler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.
  • Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden toplam 79 projenin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinin yer aldığı “Mezuniyet Sergisi”, Karatay Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleşti. Sergiye, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altunok, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kınık, Dekan Yardımcısı ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağrı Gümüş, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katılım sağladı. 

KTO Karatay'da projeler sergilendi

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“ÜRETİM SÜREÇLERİNE TANIKLIK EDİYORUZ”

Programın açılış konuşmasını yapan Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “KTO Karatay Üniversitesi olarak hiç şüphesiz her zaman yanınızda olacağız. Üniversitemizin kapıları sizlere daima açık. KTO Karatay Üniversitesi ismini gururla taşımak en büyük hakkınız ve vazifenizdir. Üniversitemizi başarılı şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Bugün burada çalışmaları sergilenen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, kariyer yaşamında başarılar diliyorum”ifadelerini kullandı. 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kınık; “Bugün, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kazanmış oldukları tecrübe, deneyim ve proje çalışmalarından oluşan bir sergi izleyeceğiz. Sergimizde, öğrencilerimizin 79 projesi bulunuyor ve İç Mimarlık, Mimarlık, Grafik Tasarımı ile Geleneksel Türk Sanatları Bölümlerinin eserlerinden oluşuyor. 

Her biri uzun ve özverili bir çalışma sürecinin ürünü olan bu eserler, öğrencilerimizin bilgi birikimini, tasarım anlayışını ve sanatsal bakış açısını yansıtıyor. Mezuniyet sergimiz, öğrencilerimizin mesleki yolculuklarında attıkları önemli bir adım olmasının yanında, gelecekte ortaya koyacakları başarılı çalışmaların da bir habercisi niteliği taşıyor. Sevgili öğrencilerimize kariyer yaşamlarında başarılar diliyor, saygılar sunuyorum”şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmalarının ardından kapılarını açan sergide, öğrenciler eğitim hayatı boyunca kendilerine destek olan akademisyenlerine teşekkür etti. Sergi, Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Altunok, akademisyen, öğrenci ve ailelerin projeleri incelemesi, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. 

Haber Merkezi

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