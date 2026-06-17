Başakşehir'in rakibi kim olacak?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak

Başakşehir'in rakibi kim olacak?
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye
meramsurıcıhikaye

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda Sarajevo ile Inter Turku arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler, eşleşmenin ilk maçını 23 Temmuz’da, rövanş karşılaşmasını ise 30 Temmuz’da oynayacak. Başakşehir’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde turuncu-lacivertliler, 1. eleme turunda Sarajevo ile Inter Turku arasında oynanacak eşleşmenin tur atlayanıyla karşılaşacak. Başakşehir, ilk maçını 23 Temmuz’da, rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz’da oynayacak.

Haber Merkezi

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