KTO Karatay’da mezuniyet coşkusu

Üniversite birincisi Psikoloji Bölümü öğrencisi Melissa Sertgöz'e plaket verildi; diğer dereceye giren mezunlar da ödüllendirildi.

KTO Karatay Üniversitesi, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2026 Mezuniyet Töreni'nde 1.800 öğrencisini mezun etti.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, düzenlenen görkemli mezuniyet töreni ile 14. dönem mezunlarını verdi. Lisans ve ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan 1.800 öğrencinin mezun olduğu tören, Karatay Spor ve Kongre Merkezinde düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç’ın konuşmalarıyla sürdü. Mezuniyet Töreninin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk; “Her mezuniyet töreni, bir vedadan çok yeni bir başlangıcın habercisidir.

Çünkü hayat, insana her gün yeniden öğrenmeyi, durmaksızın gayret etmeyi ve sorumluluk almayı öğretir. Bizler, üniversitemizde gençlerimizi sadece meslek sahibi yapmakla kalmıyor; onları hakkı savunan, adaleti gözeten, merhameti hayatının merkezine alan erdemli insanlar olarak yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bugün mezun ettiğimiz her bir öğrencimiz, bu köklü mirasın ışığında ülkemizin yarınlarına bıraktığımız en kıymetli emanettir”şeklinde konuştu.

ŞİMDİ FARKINIZI KOYMA VAKTİ

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise programda yaptığı konuşmada, “Şüphesiz ki her başarı, öncelikle kişisel bir adanmışlığın, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Okuyarak, araştırarak, sorgulayarak ve kimi zaman gece yarılarına kadar kütüphanelerde dirsek çürüterek kat ettiğiniz uzun bir yolun ardından; işte bugün o büyük hedefinize ulaştınız.

Sizleri iş hayatının küresel rekabet ortamına en iyi şekilde hazırlanmış; lider, yol gösterici ve yön verici mezunlar olarak yuvadan uğurluyoruz.

Şimdi üniversitemizde edindiğiniz bu güçlü donanımı sahada gösterme, ulusal ve uluslararası alanda farkınızı ortaya koyma vaktidir. İnanıyorum ki, başarılarınızla hem Karatay Üniversitesi’nin hem de ülkemizin adını dünyada daha da büyütecek ve güçlendireceksiniz”dedi.

PLAKTLER TAKDİM EDİLDİ

KTO Karatay Üniversitesi’nden “Üniversite Birinci”liğiyle mezun olan Psikoloji Bölümü Öğrencisi Melissa Sertgöz, plaket ve hediyesini Başkan Öztürk’ün elinden aldı. Rektör Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç ise Melissa Sertgöz’ün kuşağını takdim etti.

Lisans ve ön lisans düzeyinde ilk 3’e girme başarısı gösteren mezunlara; fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokulu birincilerine dekan ve müdürleri tarafından plaketleri takdim edildi. 1.800 mezuna diplomalarının verilmesinin ardından, 2026 Mezuniyet Töreni ailelerin ve mezunların hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.

KTO Karatay Üniversitesi 2026 Mezuniyet Töreni, Karatay Spor ve Kongre Merkezinde gerçekleşti. Törene KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcıları ve Üyeleri, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, akademisyenler, mezunlar ve aileleri katıldı.