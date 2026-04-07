KOP işbirliğinde bölgesel kalkınma masaya yatırıldı
KOP işbirliğinde 'Toplumsal Katkıda Yeni Yaklaşımlar ve Bölgesel İş Birliği Çalıştayı' düzenlendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde; Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştay, akademi ve kamu temsilcilerini bir araya getirdi.
Çalıştayda 'yükseköğretim kurumlarında yürütülen toplumsal katkı faaliyetlerinin görünür kılınması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve üniversiteler arası iş birliğinin artırılması konuları masaya yatırıldı.
Program kapsamında sosyal inovasyon ile yerel ve bölgesel kalkınmada üniversitelerin rolü ele alındı. Çalıştay süresince tematik masa başlıkları altında ortak sorun alanları ve çözüm önerileri görüşülürken, üniversiteler arasında iş birliği ağlarının geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.