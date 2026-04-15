Konyasporlu isim 'Yüzler Kulübü'ne girdi

Tümosan Konyaspor’un yıldız futbolcusu Jackson Muleka, Süper Lig’deki 100. maçına Fatih Karagümrük mücadelesinde çıkarak ‘Yüzler Kulübü’ne girdi. Demokratik Kongolu futbolcu, ‘dalya’ yaptığı müsabakada rakip fileleri havalandırmayı başardı. Yeşil-beyazlı futbolcu; Kasımpaşa, Beşiktaş ve Konyaspor forması ile çıktığı 100 Süper Lig maçında 27 kez gol sevinci yaşarken, 10 kez asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun ayrıca Türkiye Kupası’nda da 4 golü bulunuyor. Jackson Muleka, 2021-2022 sezonunun devre arasında kiralık olarak Standard Liege’den Kasımpaşa’ya transfer olmuş ve Türkiye kariyeri başlamıştı.