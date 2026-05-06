Konyasporlu Bardhi: Güveni boşa çıkarmadım!
Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Enis Bardhi, 'Sağlıklı şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz. Penaltada Muleka ve Jevtovic bana güvendi. Onların güvenini boşa çıkartmadığım, golü attığım için çok mutluyum' dedi
Tümosan Konyaspor'a kupada finale taşıyan penaltıyı atan Enis Bardhi, maç sonrasında Beşiktaş zaferini değerlendirdi. Yeşil-beyazlı futbolcu, “Gerçekten çok büyük bir adım attık hayallerimiz için. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çok çalıştık, çok mücadele ettik. Son haftalarda yaptığımız işler gerçekten takdir edilesi. Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik, bu maça çok çalıştık. Bu maç çok önemliydi, bunu bilerek çalıştık. İkinci yarı oyunu domine ettik. Ne söylenebilir ki... Çok mutluyuz. Sağlıklı şekilde finale gidip kupayı kazanmak istiyoruz. Bu tür anlarda sorumluluk aldım, kolay değil. Muleka ve Jevtovic bana güvendi. Onların güvenini boşa çıkartmadığım, golü attığım için çok mutluyum. Her şeyini sahada veren arkadaşlarımla beraber final bizim için güzel bir yolculuk olacak” diye konuştu.