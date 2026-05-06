Konyaspor-Fenerbahçe maçı biletleri satışta

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’de sezonun son iç saha maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Biletler bin 922 ile 4 bin 750 TL arasında değişiyor. Fenerbahçe taraftarına ayrılan misafir tribün biletleri ise 2 bin 499 TL olarak belirlendi. Konyaspor, bu maçla birlikte Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun son iç saha maçına çıkacak. Yeşil-beyazlılar, taraftarına iyi bir sonuçla veda etmek istiyor.