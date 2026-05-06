Konyaspor bugün izinli! Topbaşı yarın
Beşiktaş maçı sonrasında uçak seferinde yaşanan sıkıntı nedeniyle İstanbul'da kalan yeşil-beyazlılar bugünü dinlenerek geçirecek
Tümosan Konyaspor günü izinli geçiriyor. Beşiktaş ile oynanan yarı final maçını kazanarak adını finale yazdıran yeşil-beyazlılar, maç sonrası İstanbul’da konakladı. Uçak seferlerinde yaşanan sıkıntılı nedeniyle dün geceyi İstanbul’da geçiren Anadolu Kartalı bugün dinlenecek. Konyaspor yarın saat 17.00’de Kayacık Tesislerinde toplanacak ve cumartesi günü evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacak.