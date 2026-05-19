Konyaspor'un genç isimleri konuştu

Tümosan Konyaspor’un genç futbolcuları Kayserispor maçı sonrasında Kon TV’ye açıklamalarda bulundular. U19 takımda forma giyen Ata Yanık, Egemen Aydın, Ahmet Kusay Dağdevir, Ömer Çobanoğlu, Enes İlyas Seven ve Ahmet Tırpancı, Konyaspor A takım formasıyla Kayserispor karşılaşmasında ilk kez Süper Lig maçlarına çıktı.

Yeşil-beyazlı futbolcu Ahmet Kusay Dağdevir, “Çok mutluyum, ilk Süper Lig maçım. Elimden geleni yapmaya çalıştım, bu şansı güzel değerlendirmeye çalıştım. 7 yıldır Konyaspor bünyesindeyim, bugün benim için anlamlı bir maçtı. Umarım benim ve takımım adına daha güzel şeyler olur. Mutluyum, Konyaspor'a olabildiğince iyi hizmet vermek istiyorum. Şans geldiği sürece elimden geleni yapmak istiyorum öncelikli hedeflerim bunlar” dedi.

Genç stoper Ata Yanık ise yaptığı açıklamada, “Bütün odağımız kupa. Kayserispor karşısında istediğimiz sonucu alamadık ama dediğim gibi odağımız kupa. Hocamız bize şans verdi. Bizde gençler olarak çıkıp oynadık, iyi de mücadele ettik, istediğimiz sonucu alamadık ama hepimiz çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayserispor karşılaşmasının son bölümünde kaleci Deniz Ertaş’ın yerine oyuna dahil olan Egemen Aydın da “Hocalarıma çok teşekkür ederim bana bu şansı verdikleri için. İnanılmaz bir duygu benim için, mutluluk verici. Gönül isterdi ki maçı kazanıp dönelim ama önümüzde Türkiye Kupası final maçı var inşallah maçı alıp kupayla şehrimize geri döneceğiz” dedi.

Orta saha oyuncusu Ömer Çobanoğlu ise şunları söyledi, “İlk maçıma çıktığım için çok mutlu ve gururluyum. Devamının geleceğini biliyorum ve buna inanıyorum. Konyaspor akademiden yetişip büyüyen bir çocuğum. İlhan hoca bize çok değer veriyor. Bu değeri hissettiğimiz için ona teşekkür ediyoruz. Bugün şansı da iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Genciz, bunların hepsi birer birer bize tecrübe olacak. Süper Lig'de uzun yıllar oynamak istiyorum. İlhan hocanın bize şans vermesi bizler için bi nimet bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Genciz, hatalar yaparak geleceğiz buralara. Defans oyuncusu Ahmet Tırpancı da “Hayalim olan anlardan birini yaşamak mutluluk verici, şimdi daha fazla çalışma zamanı” diye konuştu.