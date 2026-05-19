Ligde en çok Gaziantep sarardı! Konyaspor da ilk 3’te

Süper Lig'de bu sezon 34 hafta boyunca karşılaşma hakemleri futbolculara 1328 sarı ve 66 kırmızı kart gösterdi. Ligde 7. sezonunu geçiren Gaziantep FK, müsabakalarda gördüğü 95 sarı kartla ligin en çok sarı kartla cezalandırılan takımı oldu. Antalyaspor ve Kayserispor, gördükleri 81 sarı kartla ikinciliği, 80 sarı kart gören Fenerbahçe ve Konyaspor ise üçüncülüğü paylaştı. Gaziantep’te bu sezon 8'er sarı kart gören Arda Kızıldağ ve Melih Kabasakal, takımın bu anlamda öne çıkan oyuncuları oldu.

5 oyuncu kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'de savunma ve orta saha oyuncuları kırmızı kart gördü. Kaleci Mustafa Burak Bozan, Kevin Rodrigues, Myenty Abena, Drissa Camara ve Nazım Sangare, Güneydoğu temsilcisinde kırmızı kart gören oyuncular oldu. Kaleci Burak Bozan, Galatasaraylı Günay Güvenç ve Fenerbahçeli Ederson ile ligde bu sezon kırmızı kart gören 3 kaleciden biri oldu.

En az sararan Trabzonspor

Bu sezon ligin en az sarı kart gören takımı ise Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 53 sarı kartla ligin en az sarı kart gören takımı olmayı başardı. Karadeniz ekibini 56 sarı kart ile Fatih Karagümrük, 63'er sarı kart ile Galatasaray ve Gençlerbirliği takip etti.