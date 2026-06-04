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Konyaspor taraftarının yönetimden isteği var!

Yeşil-beyazlı renklere gönül veren futbolseverler, stadyum tribün koltuklarının tek renk olmasını talep ediyorlar

Konyaspor taraftarının yönetimden isteği var!
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Konyaspor’da yeni sezon kadrosu merakla beklenirken, çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor. Yeşil-beyazlılarda transfer çalışmalarının yanı sıra hasar gören Medaş Büyükşehir Belediye Stadyumunun zemini de yenileniyor. Yenileme çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı açıklanırken, Konyasporlu taraftarların ise yönetimden bir isteği var. Yeşil-beyazlı renklere gönül veren futbolseverler, stadyum tribün koltuklarının tek renk olarak değiştirilmesi yönünde yönetime çağrıda bulunuyorlar.

Sosyal medya hesaplarından yönetime seslenen taraftarlar, “Koltukların tek renk yani yeşil olarak değiştirilmesi stadyuma bambaşka bir görüntü ve hava katacak. Ayrıca kupa figürlerinin de yenilmesi gerekiyor” şeklinde serzenişte bulunuyorlar. Konyaspor yönetiminin ise şu an için tribünle ilgili bir yenilme çalışması yapılması yönünde bir girişimin olmadığı öğrenildi.

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