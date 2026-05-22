Konyaspor'lu taraftarların coşkusu arttı
Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak 64. Ziraat Türkiye Kupası maçının başlamasına saatler kala Antalya'ya akın eden Konyaspor'lu taraftarlar stadyuma şölen havasında giriyor.
Saat 20.45’te başlayacak karşılaşma için stadyum kapıları saat 17 itibari ile açılırken Antalya’ya akın eden Konyaspor taraftarları maç saatini şölen havasında geçiriyor. Davulla zurna ile maç saatini bekleyen yeşil beyazlı taraftarlar, meşalelerle karşılaşmaya hazır oldukları mesajını veriyor.
Taşkınlığın olmadığı stat çevresinde yavaş yavaş stadyum içerisinde hareketlenmenin yaşandığı Antalya’da yeşil beyazlı taraftarlar, finale kitlenerek heyecanlarını maça yansıtacağı anı bekliyor.