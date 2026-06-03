Konyaspor ile 1922 Akşehir işbirliği yapacak

YENİ sezonda 3. Lig’de mücadele edecek 1922 Akşehirspor, Süper Lig temsilcimiz Tümosan Konyaspor ile kadro konusunda işbirliği yapmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, 3. Lig’de mücadeleci bir kadro kurmayı düşünürken, bu konuda Konyaspor’un kapısını çalacak. 1922 Akşehirspor’da yeni yönetimin oluşturulması adına çalışmalar devam ederken, diğer yandan da transferde izlenecek yol şekilleniyor. Gelen bilgilere göre 1922 Akşehirspor’un, Konyaspor altyapı takımlarında ter döken futbolcuları bünyesine kazandırmak istediği ifade edildi.

Mali yapıyı sarsmadan sportif başarıyı yakalamanın formülünü arayan 1922 Akşehirspor, Konyaspor'dan bedelsiz olarak oyuncular kiralamak istiyor. Bu transfer modelinin temel amacı, Süper Lig ekibinin geniş kadrosunda ya da akademi takımlarında süre bulmakta zorlanan, ancak yeteneğiyle fark yaratabilecek gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmak olarak öne çıkıyor. Kiralama formülü sayesinde Akşehir ekibi yüksek bonservis ve imza parası maliyetlerinden kurtulurken, oyuncular da alt liglerin zorlu atmosferinde düzenli oynama şansı bularak gelişimlerini hızlandıracaklar.