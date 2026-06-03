3. Lig'e çıkan Konya ekibi seçme yapacak
BAL Ligi'nde şampiyon olarak 3. Lig bileti alan 1922 Akşehirspor, altyapıyı güçlendirme adına futbolcu seçmesi yapacak
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olarak 3. Lig’e yükselen 1922 Akşehirspor, altyapı seçmesi yapacak. Kırmızı-beyazlılar, 2026-2027 sezonunda U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarıyla Gelişim Ligi'nde mücadele edecek. Bu kapsamda geleceğin futbolcularını keşfetmek isteyen kulüp, genç yetenekleri seçmelere davet etti.
Altyapı seçmeleri, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 17.00'de 1922 Akşehirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Futbola ilgi duyan ve yeteneklerini sergilemek isteyen genç sporcuların katılım sağlayabileceği seçmelerde, başarılı olan oyuncular 1922 Akşehirspor altyapısında forma giyme fırsatı yakalayacak.