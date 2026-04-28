Konyaspor bugün izinli, topbaşı yarın

Tümosan Konyaspor’da futbolcular bir günlük izin verildi. Dün Süper Lig’de Trabzonspor ile zorlu bir maç oynayan ve 2-1 kazanarak kaybetmeme serisin 7’ye çıkaran yeşil-beyazlı temsilcimiz bugün dinlenecek. Anadolu Kartalı, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Rizespor maçının hazırlıklarına 29 Nisan Çarşamba günü saat 17.00’de yapacağı antrenman ile başlayacak. Konyaspor, hazırlıklarını perşembe günü öğle saatlerinde tamamlayacak ve ardından özel uçakla Rize’ye giderek kampa girecek. 1 Mayıs Cuma günü oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Konyaspor bu zorlu deplasmandan da iyi bir sonuçla dönerek, Türkiye Kupası’nda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesinde güven tazelemek ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.