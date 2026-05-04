Konyaspor, Beşiktaş maçına hazır
Yeşil-beyazlılar, öğle saatlerinde yaptığı idmanla çalışmalarını noktaladı. Anadolu Kartalı uçakla İstanbul'a hareket etti
Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali maçında yarın saat 20.30'da Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5’e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Konyaspor, idmanın ardından tarifeli uçuşla İstanbul’a gitti. Yeşil-beyazlılar final bileti için kenetlendi.