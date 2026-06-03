Konyaspor, Berkan'ın kararını bekliyor

Yeşil-beyazlı ekibe ara transfer döneminde katılan Berkan Kutlu'ya Trabzonspor'un talip olduğu belirtildi.

Konyaspor, Berkan'ın kararını bekliyor
Hüseyin Turgut
Hüseyin TurgutEditör
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Tümosan Konyaspor yönetimi, Berkan Kutlu’nun vereceği kararı bekliyor. Ara transfer döneminde Galatasaray’dan transfer edilen ve 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Berkan Kutlu, yeşil-beyazlı ekipte sergilediği performansla dikkatleri çekti. Sözleşmedeki opsiyon hakkı Berkan Kutlu’da. Başarılı futbolcu, opsiyon hakkını Konyaspor lehine kullanması durumunda bir yıl daha yeşil-beyazlı formayı giyecek. 

SONUÇ MERAKLA BEKLENİYOR

Ancak, Berkan Kutlu henüz kararını yönetime iletmezken, son olarak Trabzonspor’un futbolcuya talip olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun vereceği karar beklenirken, sürecin ilerleyen günlerde nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor. Konyaspor yönetimi, Berkan Kutlu’yu takımda tutmak isterken, futbolcunun vereceği kararı beklemeye geçti.

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