Konyaspor'a Süper Kupa'da güçlü rakip!

2026 Süper Kupa'da mücadele edecek takımlar belli oldu. Konyaspor, Türkiye Kupası finalini kazanırsa Fenerbahçe ile kaybederse Galatasaray ile eşleşecek. Ziraat Türkiye Kupası yarı finallerinin ardından 2026 Turkcell Süper Kupa’da mücadele edecek dört takım belli oldu. Yeni bir formatla 4 takımın katılımıyla yapılan Süper Kupa’da yer alacak takımlar lig şampiyonu Galatasaray, lig ikincisi Fenerbahçe ve kupa finalistleri Konyaspor ile Trabzonspor oldu.

Eşleşmeler nasıl şekillenecek?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yeni Süper Kupa formatı hakkında duyurusu şöyle, “Müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir”. Buna göre Konyaspor, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u mağlup edip kupayı Konya’ya getirirse lig ikincisi aynı zamanda Süper Kupa’nın son şampiyonu Fenerbahçe ile eşleşecek. Aksi takdirde Süper Kupa yarı finalindeki rakip Süper Lig’in son 4 sezon şampiyonu Galatasaray olacak. TFF, gelecek sezon planlamasında Süper Kupa'nın tarihine yer vermedi. Maçların takvimi daha sonra duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye Süper Kupası devre arasına denk gelen takvim kapsamında 5-10 Ocak 2026 tarihlerinde oynanmıştı.