Konyaspor 3 kez kızardı!
Yeşil-beyazlılarda Adamo Nagalo, Bozoer ve Enis Bardhi kırmızı kart gören isimler oldu
Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda 3 kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Yeşil-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 3 kırmızı kart gördü. Ligin 7. haftasındaki Başakşehir müsabakasında Enis Bardhi, 28. haftada oynanan Samsunspor karşılaşmasında Adamo Nagalo ve 34. haftada Kayserispor maçında Riechedly Bazoer kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yeşil-beyazlılarda ayrıca Adil Demirbağ 10, Uğurcan Yazğılı 9, Deniz Türüç 8, Jin-Ho Jo ve Bazoer 5, Marko Jevtovic, Blaz Kramer, Jackson Muleka 4’er, Yhoan Andzouana, Enis Bardhi, Guilherme Sitya, Berkan Kutlu, Bahadır Güngördü, Morten Bjorlo, Arif Boşluk 3’er, Adamo Nagalo, Melih İbrahimoğlu 2’şer, Deniz Ertaş 1 sarı kart gördü.