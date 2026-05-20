Konya'da ekipler, zehir tacirlerine geçit vermedi!
Konya Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Düzenlenen operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen iki kişiden İ.Y. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.