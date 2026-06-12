Konyalılar şemsiyelerinizi hazırlayın! Meteoroloji o günü işaret etti
Meteoroloji Konya'yı gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; 13 Haziran 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinden sonra Konya, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Eskişehir’in doğusu, Karaman, Çorum’un güneyi ve Tokat’ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışlar sabah 10.00 saatlerinde başlayacak olup 23.00'de sona ermesi öngörülüyor.
Yetkililer sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, bölgenin güneyinde hortum riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyardı.