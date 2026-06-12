Bozkır'da Kur'an bülbülleri mezun oldu

Bozkır İlçe Müftülüğüne bağlı BİMDER Ali ve Raziye Şen, Hamzalar ve Dereiçi 4-6 Yaş Kur’an Kursları tarafından mezuniyet töreni düzenlendi.

Programın açış konuşmasını Bozkır İlçe Müftüsü Hakan Aksan yaparak, 4-6 yaş Kur’an kurslarının çocukların manevi gelişimindeki önemine değindi. Müftü Aksan, çocukların eğitiminde emeği geçen öğreticilere ve velilere teşekkür ederek, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesinin önemini vurguladı.

Ardından İlçe Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer katılımcılara hitap ederek, çocukların eğitimine katkı sunan tüm görevlilere teşekkür etti ve programın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, hadis-i şerif, semazen gösterisi ve çeşitli etkinliklerle renklenen program, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program sonunda protokol tarafından minik öğrencilere ve hocalarına hediyeler takdim edildi. Öğrencilerin sergilediği performanslar takdirle karşılandı.

Program hakkında yapılan açıklamada, “Programa katılan protokol üyelerimize, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçe Müftülerimize, bizleri yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz.”denildi.

