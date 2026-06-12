Konya pazarında şeftali bolluğu yaşanacak! 100 bin tonluk hasat başladı

Yüksek rekolte sayesinde başta Konya olmak üzere Türkiye genelinde şeftali bolluğu yaşanacak; ürünler iç piyasa ve ihracatla Rusya ile Avrupa'ya ulaşacak.

Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı sürerken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim beklediklerini ifade etti.

İlçede şeftalinin yanı sıra erik ve kayısı hasadı da devam ederken, üreticiler ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, mayıs ayında başlayan şeftali hasadının haziran ortasında yoğunlaştığını ve eylül ayının sonuna kadar devam ettiğini söyledi.

Bu yıl yağışların güzel gitmesinden dolayı, rekoltenin geçen seneye göre çok fazla yükseldiğini belirten Kanlı, "Kemalpaşa'da şeftali rekoltesinin bu sene yaklaşık 70-100 bin ton olacağını düşünüyoruz.

İç piyasaya başta İstanbul, Ankara, Konya olmak üzere Türkiye'nin her tarafına gidiyor. İhracat başlayınca Rusya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Diğer bir yandan ise erkenci kayısı hasadı bitti. Önümüzdeki günlerde ise 'Perfect' dediğimiz kayısı cinslerinin hasadına başlanacak. Kirazın hasadı ise tamamlanmak üzere, sadece dağlık kesimlerde devam eder.

Mahsullerimizin verimliliği yüksek, kaliteli ve lezzetli. İyi bir fiyata gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene don olayı oldu, kimse hiçbir ürün elde edemedi. Devlet elini uzattı, yardımcı oldu. Ama bu yıl yaklaşık yüzde 90 daha fazla bir ürün var" ifadelerini kullandı.

'RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPA PAZARLARINA GÖNDERİYORUZ'

Okay, sözlerini şöyle sürdürdü: