Konya pazarında şeftali bolluğu yaşanacak! 100 bin tonluk hasat başladı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı hız kazanırken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim bekliyor. İlçede şeftali rekoltesinin 70-100 bin ton arasında gerçekleşmesi beklenerek Konya dahil olmak üzere Türkiye'nin her tarafında şeftali bolluğu yaşanacak.
Haberin Özeti
- • İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde başlayan şeftali hasadında, bu yıl yağışların olumlu etkisiyle 70-100 bin ton rekolte bekleniyor.
- • Yüksek rekolte sayesinde başta Konya olmak üzere Türkiye genelinde şeftali bolluğu yaşanacak; ürünler iç piyasa ve ihracatla Rusya ile Avrupa'ya ulaşacak.
- • Üreticiler, kaliteli ve ihracata uygun ürünlerden memnunken, artan maliyetler nedeniyle şeftali kilosunun 50-60 liranın altına düşmemesi gerektiğini vurguluyor.
Kemalpaşa ilçesinde şeftali hasadı sürerken, üreticiler bu yıl yağışların olumlu etkisiyle yüksek verim beklediklerini ifade etti.
İlçede şeftalinin yanı sıra erik ve kayısı hasadı da devam ederken, üreticiler ürün kalitesinden memnun olduklarını belirtti. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Kanlı, mayıs ayında başlayan şeftali hasadının haziran ortasında yoğunlaştığını ve eylül ayının sonuna kadar devam ettiğini söyledi.
Bu yıl yağışların güzel gitmesinden dolayı, rekoltenin geçen seneye göre çok fazla yükseldiğini belirten Kanlı, "Kemalpaşa'da şeftali rekoltesinin bu sene yaklaşık 70-100 bin ton olacağını düşünüyoruz.
İç piyasaya başta İstanbul, Ankara, Konya olmak üzere Türkiye'nin her tarafına gidiyor. İhracat başlayınca Rusya ve Avrupa ülkelerine gidiyor. Diğer bir yandan ise erkenci kayısı hasadı bitti. Önümüzdeki günlerde ise 'Perfect' dediğimiz kayısı cinslerinin hasadına başlanacak. Kirazın hasadı ise tamamlanmak üzere, sadece dağlık kesimlerde devam eder.
Mahsullerimizin verimliliği yüksek, kaliteli ve lezzetli. İyi bir fiyata gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene don olayı oldu, kimse hiçbir ürün elde edemedi. Devlet elini uzattı, yardımcı oldu. Ama bu yıl yaklaşık yüzde 90 daha fazla bir ürün var" ifadelerini kullandı.
'RUSYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AVRUPA PAZARLARINA GÖNDERİYORUZ'
Okay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Maliyetler yükseldi. Fiyatlar düştü. Bir tek o konudan etkileniyoruz. Örneğin geçen sene bir kasayı 10 liraya alırken, bu yıl 20 liraya alıyoruz. Şu anda şeftali kilosunun 50-60 liranın altına düşmemesi gerekiyor. Burada işçimiz yok, aile olarak çalışıyoruz. Bir ağaçtan ortalama 70 kilo topluyoruz. 10 dönüm toprağımızın içinde 600 şeftali ağacımız var ve 40 ton civarında bir ürün bekliyorum. Şeftalilerimizin çeşitleri olgunlaşma sürelerine göre değişiyor. 10 gün arayla olgunlaşan şeftalileri topluyoruz. 50-60 güne kadar hasat etmeye devam edeceğiz. Ama diğer çiftçilerimizin bahçelerinin büyüklüğüne göre yaklaşık hasat süresi 150-160 günü bulabilir. Şu anda iç piyasa gönderiyoruz. İhracat açıldığında ise Rusya başta olmak üzere Avrupa pazarlarına gönderiyoruz."