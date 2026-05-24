Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek

Karatay Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam Vergisi 2026 ilk taksit ödemeleri için son günün 1 Haziran Pazartesi olduğunu duyurdu.

Karatay Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, mükelleflerin ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri amacıyla belediye veznelerinin 1 Haziran Pazartesi günü mesai saatleri içinde açık olacağı bildirildi.

VEZNELERDEN YA DA ONLİNE OLARAK ÖDEME İMKANI

Vergi mükellefleri; T.C. kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Karatay Belediyesi’nin e-belediyecilik sistemi üzerinden ve “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulaması aracılığıyla kredi ya da banka kartı kullanarak ödemelerini kolayca gerçekleştirebilecek.

Ayrıca vatandaşlar, Karatay Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerden de nakit veya kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

1 Haziran Pazartesi 2026 mesai bitimine kadar ödeme yapmayan vatandaşlar, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan-Reklam Vergisi için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı ödemek zorunda kalacak.

Bu nedenle mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri adına ödemelerini son güne bırakmamaları önemle vurgulandı.