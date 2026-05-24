Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı’dan Kurban Bayramı mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Rahmetin, bereketin ve kardeşliğin gönüllerimizi kuşattığı mübarek Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bizleri sağlık ve afiyet içerisinde bu güzel günlere eriştiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdüsenalar olsun. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı müstesna zamanlardır. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın sevincine ortak olduğumuz, ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz bu mübarek günlerin; hanelerimize huzur, gönüllerimize mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Rabbim muhabbetimizi, kardeşliğimizi ve birliğimizi daim eylesin inşallah.

Selçuklu Belediyesi olarak siz kıymetli hemşehrilerimizin bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince nöbetçi ekiplerimiz 24 saat boyunca görevlerinin başında olacaklar. Kurban satış ve kesim noktaları başta olmak üzere cadde, sokak ve mahallelerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek. Tabii sizlerden gelecek olan taleplere de ekiplerimiz hızlıca müdahale edecekler. Bayramı huzur içerisinde geçirebilmeniz adına ilgili tüm birimlerimizle koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Selçuklumuzun temizliği, çevre düzeni ve ortak yaşam alanlarımızın korunması konusunda göstereceğiniz hassasiyet, bayramın manevi iklimine ayrı bir güzellik katacaktır diye düşünüyorum.

Bayram münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına hassasiyetle riayet etmelerini özellikle rica ediyorum. Aşırı hızdan kaçınmanız, emniyet kemeri kullanmanız ve dikkatli seyahat etmeniz hem kendi can güvenliğiniz hem de sevdiklerinizin huzuru açısından büyük önem taşıyor. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi adına hep birlikte daha duyarlı olalım inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramı’nın başta siz kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyor; Yüce Allah’tan bizleri sağlık, huzur, bereket ve esenlik dolu nice bayramlara eriştirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun, Allah’a emanet olun.”