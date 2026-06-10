Konyalı Vekil Finlandiya’da Türkiye’nin NATO’daki önemini anlattı

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Finlandiya’nın Helsinki kentinde gerçekleştirilen “Managing Strategic Uncertainty Ahead of the Ankara Summit” panelinde gazetecilerle buluştu.

Buluşma ile ilgili paylaşımda bulunana Altunyaldız, “Büyükelçiliğimizde gerçekleşen buluşmada; Türkiye-NATO ilişkilerini, ülkemizin İttifak’ın güvenliğine ve caydırıcılığına sunduğu katkıları, NATO’nun karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında Türkiye’nin üstlendiği kritik rolü ve Ankara Zirvesi’nin stratejik önemini değerlendirme fırsatı bulduk.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye, değişen güvenlik ortamında sadece NATO’nun güçlü bir müttefiki değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel istikrarın vazgeçilmez aktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Ankara Zirvesi’nin, ülkemizin bu vizyonunu ve uluslararası sistemdeki yapıcı rolünü daha da güçlendireceğine inanıyoruz.”dedi.