Konya, ticarette parlamaya devam ediyor

KTO Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları kapsamında; 27. Elektrik Ekipmanlarının Kurulumu ile Toptan-Perakende Ticareti Meslek Komitesi, 51. Elektrik Enerjisi Üretimi Meslek Komitesi ve 52. Mühendislik ve Enerji Dağıtım Faaliyetleri Meslek Komitesi üyeleri bir araya geldi. Toplantıda sektörlerin mevcut sorunları, çözüm önerileri ve enerji alanındaki dönüşüm masaya yatırıldı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, meslek komitelerinin Oda çalışmalarındaki önemine dikkat çekerek, komitelerin sektörlerin nabzını tuttuğunu ve üyelerden gelen taleplerin ilgili mercilere ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

Başkan Öztürk, konuşmasında küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen jeopolitik gerilimler, enerji arz güvenliği sorunları ve küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerinin iş dünyasını doğrudan etkilediğini ifade etti.

KONYA İHRACATINI ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR

Konya ekonomisinin üretim gücü, girişimcilik kültürü ve ihracat performansıyla Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer almaya devam ettiğini belirten Öztürk, Mayıs ayında Konya'nın ihracatının 273,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, 2026 yılının ilk beş ayında ise toplam ihracatın 1 milyar 389 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Bu rakamların, küresel ekonomideki tüm belirsizliklere rağmen Konya iş dünyasının üretmeye, ihracat yapmaya ve yeni pazarlara açılmaya devam ettiğini gösterdiğini belirten Öztürk, KTO olarak ihracatın artırılması ve firmaların yeni pazarlara erişimi noktasında çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ BİR ZORUNLULUK

Öztürk, enerji sektöründe yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, elektrik ekipmanları, enerji üretimi, mühendislik ve enerji dağıtım faaliyetlerinin sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Yenilenebilir enerjinin artık bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Öztürk, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayinin rekabet gücünün artırılması açısından bu yatırımların kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

KONYA’NINKONUMU ÇOK STRATEJİK

Konya'nın sahip olduğu güneşlenme süresi ve coğrafi avantajlarla Türkiye'nin yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Öztürk, özellikle Karapınar başta olmak üzere il genelinde gerçekleştirilen yatırımların Konya'yı enerji alanında stratejik bir konuma taşıdığını söyledi. Güneş enerjisi yatırımlarındaki artışın önümüzdeki dönemde de devam edeceğine inandıklarını belirten Öztürk, sektör temsilcilerinin ortaya koyacağı yatırım, üretim ve mühendislik kapasitesinin hem Konya'ya hem de Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Meslek Komiteleri adına konuşan 52. Mühendislik ve Enerji Dağıtım Faaliyetleri Meslek Komitesi Başkanı Özkan Keskin de, komiteler olarak sektörlerin ve KTO üyelerinin sorunlarına dönük çalışmalar yürüttüklerini anımsattı.

Gerçekleştirilen İstişare Toplantılarının geniş katılımlı olması nedeniyle oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Keskin, toplantının çıktılarının kendilerine yön vereceğini kaydetti. Toplantı, komite üyelerinin sektörlerine ilişkin görüş, talep ve önerilerini paylaşmasının ardından karşılıklı istişarelerle sona erdi.