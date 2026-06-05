Konyalı sanayiciler, NATO ihalelerine katılacak

Konya Sanayi Odası (KSO), Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji (BÜSAT) Kümelenmesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) iş birliğinde hayata geçirilen ve daha önce tanıtımı yapılan ‘NATO NSPA Ajansı İhale Farkındalık Hazırlık Eğitimi ve Olgunluk Analizi Programı’nın ilk eğitimi düzenlendi.

Konyalı işletmelerin, NATO tedarik sistemine entegrasyonunu desteklemek amacıyla düzenlenen eğitim kapsamında, Damise Danışmanlık İş Geliştirme Direktörü Taner Sağıroğlu tarafından işletmelere, NATO’nun satın alma ve tedarik süreçleri, NSPA’nın faaliyet alanları, ihale sistemine giriş koşulları ve uluslararası savunma tedarik zincirinde yer alabilmek için izlenmesi gereken adımlar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitimde ayrıca firmaların kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine yönelik yol haritaları paylaşılırken, NATO tedarik ekosisteminde yer almak isteyen işletmeler için fırsatlar ve dikkat edilmesi gereken hususlar masaya yatırıldı.

