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Konya'da akıma kapılan işçi ağır yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Konya'da akıma kapılan işçi ağır yaralandı
AA
AAAnadolu Ajansı
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Alparslan Mahallesi'nde 4 katlı inşaatın 4. katındaki balkonda çalışan Deniz Yılmaz (33), aldığı demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Konya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

AA

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