Konya ve Afganistan ticaretinde önemli adım

Afganistan’ın Belh Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Muhammed İbrahim Gazanfer, beraberindeki heyetle birlikte, Konya Sanayi Odası (KSO)’nı ziyaret etti. KSO Başkan Yardımcısı M. Zahid Çatlı’nın ev sahipliği yaptığı toplantıda Afganistan ile Konya’nın ticari ilişkilerini geliştirmeye yönelik yapılabilecek çalışmalar istişare edilirken, KSO ile Belh Ticaret ve Yatırım Odası arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı da imzalandı.

3,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Misafirlerine Konya sanayisi hakkında bilgi veren Çatlı, Konya’nın yıllık 3,5 milyar dolar ihracat ile Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10. şehri olduğunu ifade etti.

Konya’nın makineden otomotiv yedek parçaya, savunma sanayinden iklimlendirmeye değin hemen her sektörde üretim ve ihracat yaptığını aktaran Çatlı, “Şehir olarak 184 ülkeye ihracat yapıyoruz. Afganistan da bizim, ihracat yaptığımız ülkelerden biri. Konya’dan Afganistan’a ihraç edilen ürünler arasında kazanlar, makine ve mekanik cihaz aksamları ile motorlu kara taşıtlarının aksam ve parçaları öne çıkıyor. Afganistan ile mevcut ticari ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımaya, karşılıklı iş birliğini artırmaya ve ticaret hacmimizi büyütmeye hazırız”şeklinde konuştu.

KONYA’NIN SANAYİSİNE ÖVGÜ

Ev sahipliğinden dolayı Çatlı’ya teşekkür eden Belh Ticaret ve Yatırım Odası Başkanı Muhammed İbrahim Gazanfer de, Belh ile Konya’nın kültürel bağlarını, ticari iş birliğine dönüştürmeyi istediklerini ifade etti.

Afganistan’ın maden, tarım ve tarıma dayalı sanayi, enerji alanlarında büyük fırsatlar sunduğunu aktaran Gazanfer, “Buna karşılık Konya ve Türkiye, sanayi, teknoloji, tarım makineleri ve üretim yönetimi alanlarında önemli bir tecrübeye sahip. Bu nedenle iki taraf arasında sanayi, teknoloji transferi, yatırım ve pazar geliştirme alanlarında geniş iş birliği imkanları bulunduğuna inanıyoruz. Konya ve Belh arasındaki sanayi iş birliklerinin yeni yatırım fırsatları, istihdam ve sürdürülebilir kalkınma sağlayacağına inanıyoruz”ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda ayrıca, Konya Sanayi Odası ile Belh Ticaret ve Yatırım Odası arasında İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.