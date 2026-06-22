Konya'da pestisit denetimleri yapılıyor

Konya İl Tarı ve Orman Müdürlüğü ve ilçe tarım müdürlükleri ilçelerde ekili alanlarda pestisit denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Konya’nın Çumra ilçesinde pestisit denetimleri yapılarak numuneler alındı.

Denetim hakkında yapılan açıklamada, ”Çumra İlçe Müdürlüğümüzce, Hasat Öncesi Pestisit Denetimi Programı kapsamında marul üretim alanlarında denetimler gerçekleştirilerek pestisit kalıntı analizleri için numuneler alınmıştır.

Teknik personelimiz tarafından üretim sahalarında yapılan kontrollerde bitkiler; hastalık ve zararlılar yönünden incelenmiş, üreticilerimize doğru zirai ilaç kullanımı, bitki koruma uygulamaları ve sürdürülebilir bitkisel üretim konularında teknik bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Tarladan sofraya güvenilir gıda anlayışıyla çalışmalarımız aralıksız sürerken, vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için üretimin her aşamasında denetim ve rehberlik faaliyetlerimize devam ediyoruz.”