Doğaseverler Beyşehir'in saklı güzelliklerini keşfetti
Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin doğal ve turistik alanları gezildi.
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, güzel ve heyecanlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini kaydetti.
Etkinlikte Derebucak ilçesinde yer alan Çamlık mağaraları da ziyaret edildi.