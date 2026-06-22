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Doğaseverler Beyşehir'in saklı güzelliklerini keşfetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Doğaseverler Beyşehir'in saklı güzelliklerini keşfetti
AA
AAAnadolu Ajansı
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Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Trekking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, ilçenin doğal ve turistik alanları gezildi.

Doğaseverler Beyşehir'in saklı güzelliklerini keşfetti

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, güzel ve heyecanlı bir etkinlik gerçekleştirildiğini kaydetti.

Etkinlikte Derebucak ilçesinde yer alan Çamlık mağaraları da ziyaret edildi.

AA

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