Yeşil vatanı artık dronlar da koruyacak

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'da meydana gelen yangında yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını duyurdu.

Yeşil vatanı artık dronlar da koruyacak
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
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Haberin Özeti

  • Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan bir yangında yenilikçi dron sistemini başarıyla kullandığını açıkladı.
  • Sistem, başlangıç aşamasındaki yangınlara müdahaleyi kolaylaştıracak, zorlu arazide kara ekiplerine destek olacak ve personel güvenliğini artıracak.
  • Dronlar, yangının ilerleme istikametine köpük ve retardant uygulayarak yayılımı yavaşlatacak ve Yeşil Vatan savunmasına inovatif çözümler sunacak.

OGM, resmi sosyal medya hesabından Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen yangında, yenilikçi dron sisteminin başarıyla kullanıldığını açıkladı. Müdürlük, özellikle henüz büyüme evresine geçmemiş, başlangıç aşamasındaki yangınlarda müdahaleyi kolaylaştıracak bu sistemin; zorlu arazi şartlarında kara ekiplerine destek sağlayacağını, ulaşılması güç noktalara kısa sürede erişebileceğini bildirdi.

Aynı zamanda yenilikçi dron sisteminin; yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımın yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi.

Öte yandan Müdürlük tarafından yapılan açıklamada; teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, Yeşil Vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi.

İHA

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