Zıpkınla balık avlamak istedi, kayalıklar sonu oldu!
Antalya'nın Kaş ilçesinde zıpkınla balık tutmak için dalış yapan şahıs kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin teslimi sırasında annesi ve eşi gözyaşlarına boğuldu.
Haberin Özeti
- • Antalya Kaş'ta dün zıpkınla balık avlamak için dalış yapan 30 yaşındaki mobilya ustası Volkan Kırca, kayalıklara sıkışarak hayatını kaybetti.
- • Çevredeki vatandaşların sualtında hareketsiz bulduğu Kırca'nın cansız bedeni, ihbar üzerine gelen uzman dalgıçlarca güçlükle çıkarıldı.
- • Talihsiz gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınırken, eşi ve annesi gözyaşlarına boğuldu, eşi kısa süreli baygınlık geçirdi.
Olay, dün Kaş ilçesine bağlı Kalkan belgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya ustası olan Volkan Kırca (30) Kalkan Yeşilköy Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize girdi.
Zıpkınla dalış yapan Kırca uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar durumunu merak ederek dalış yaptığı noktayı kontrol etti. Vatandaşlar kısa süreli arama sonucu Kırca'yı sualtında hareketsiz şekilde bulundu. Vatandaşların genci su yüzeyine çıkarma çabaları sonuçsuz kalırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Eşi ve annesi gözyaşlarına boğuldu
Olay yerine gelen uzman dalgıçlar tarafından Volkan Kırca sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kırca'nın cansız bedeni eşi, annesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Kırca'nın eşi gözyaşlarına hakim olamazken, kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın yakınları tarafından sakinleştirildi. Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Kırca'nın cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü.