Zıpkınla balık avlamak istedi, kayalıklar sonu oldu!

Olay, dün Kaş ilçesine bağlı Kalkan belgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya ustası olan Volkan Kırca (30) Kalkan Yeşilköy Mahallesi'nde zıpkınla balık avlamak için denize girdi.

Zıpkınla dalış yapan Kırca uzun süre su yüzeyine çıkmayınca çevredeki vatandaşlar durumunu merak ederek dalış yaptığı noktayı kontrol etti. Vatandaşlar kısa süreli arama sonucu Kırca'yı sualtında hareketsiz şekilde bulundu. Vatandaşların genci su yüzeyine çıkarma çabaları sonuçsuz kalırken durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Eşi ve annesi gözyaşlarına boğuldu

Olay yerine gelen uzman dalgıçlar tarafından Volkan Kırca sıkıştığı yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kırca'nın cansız bedeni eşi, annesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Kırca'nın eşi gözyaşlarına hakim olamazken, kısa süreli baygınlık geçiren genç kadın yakınları tarafından sakinleştirildi. Talihsiz şekilde hayatını kaybeden Kırca'nın cenazesi ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verilmek üzere Kaş'a götürüldü.