  Konya TEKNO-SEL nefes kesti: İlk etabı robot yarışmaları

Konya TEKNO-SEL nefes kesti: İlk etabı robot yarışmaları

Konya'da teknoloji ve inovasyon alanında gençleri buluşturan Teknoloji Festivali'nde (TEKNO-SEL 2026) ilk etabı robot yarışmalarıyla tamamlandı.

Anadolu Ajansı
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İnnoPark iş birliğinde düzenlenen TEKNOSEL 2026, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda finalistlerle buluştu.

Selçuklu’da düzenlenen TEKNO-SEL 2026 teknoloji festivali, robot yarışmalarıyla dolu ilk etabını muhteşem bir finalle tamamladı.

TEKNOSEL 2026'da bütün kategorilerde takımların son yarışlarını yaptıklarını aktaran Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Sizlerin teknoloji alanında kendinizi geliştirmeniz bizim en öncelikli hedefimiz. Artık TEKNOSEL sadece Selçuklu'nun değil, Konya'nın teknoloji yarışması oldu. Selçuklu'dan, Meram'dan, Karatay'dan, merkez dışındaki ilçelerimizdeki okullarımızdan öğrencilerimiz var. TEKNOSEL büyüyerek devam ediyor, bu da bizi gururlandırıyor. İnanıyorum ki bu müsabakalardan elde ettiğimiz neticelerle birlikte sizlerin içerisinden onlarca 'Bayraktar' çıkacak. Hem ülkemizin gelişimine katkı sağlayacaklar hem de milletimizi gururlandıracaklar."

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, genç mucitlerin heyecanına ortak olarak finalist takımları tebrik etti.

Kavuş yarışmacı öğrencileri ve danışmanlarını tebrik etti.

TEKNOSEL 2026'nın ikinci etabı 15 Mayıs'ta teknoloji yarışmalarıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde başlayacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek olan etkinliklerde çocuklar ve gençler, sahne gösterileri, müzikaller, söyleşiler, bilim etkinlikleri, teknoloji atölyeleri ve dijital oyun alanlarıyla buluşacak.

