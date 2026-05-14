Başkan Altay, vatandaşla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü ilçesini ziyaret ederek ilçe halkıyla buluştu.

Ziyaret kapsamında ilk olarak Sarayönü Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Altay, Belediye Başkanı Necati Koç ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar üzerine istişarelerde bulundu.

Belediye ziyaretinde AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Alkan Bayram, İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatıra Yüğrük ve parti mensuplarıyla da görüşen Başkan Altay, tüm ilçelerde olduğu gibi Sarayönü’nde de Yeni Büyükşehir Yasasıyla önemli değişiklikler olduğunu ifade ederek, “Hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarıyla, Cumhur İttifakıyla birlik ve beraberlik içerisinde 31 ilçemizi daha güçlü hale getirmek için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilçeye verilen desteklerden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.

Daha sonra Sarayönü Çarşı Camii’nde öğle namazı sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşleri dinleyen Başkan Altay, kendilerini samimi ve sıcak duygularla karşılayan Sarayönülülere teşekkür etti.

Sarayönü’nden sonra Ladik Mahallesi’ne geçen Başkan Altay, burada da önce Ladikli Ahmet Hüdai Hazretleri’nin torunu Mehmet Elma’yla görüştü, ardından Ladikli Ahmet Hüdai’nin kabrini ziyaret etti.

Başkan Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından son aşamaya getirilen Ladik Düğün Salonu’nda da inceleme yaparak bilgi aldı.